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00:31, 3 января 2024Мир

Захарова ответила на призыв Кулебы изолировать российских дипломатов

Захарова на призыв Кулебы: российских дипломатов никто изолировать не будет

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Российских дипломатов никто не будет изолировать. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на соответствующий призыв министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Она отметила, что ранее глава МИД Украины обозначил 5 шагов, которые обязаны сделать западные страны уже сейчас ради «победы Украины». Одним из пунктов была изоляция российских дипломатов в соответствующих столицах и международных организациях. По словам Захаровой, никто этого делать не будет.

Представитель российского ведомства также напомнила, что Россия приняла эстафету в БРИКС. «У нас большие, да что там, грандиозные планы председательства», — подчеркнула она.

С 1 января 2024 года началось председательство России в БРИКС. Свою полноценную работу в объединении начинают пять новых членов — Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Москва уже анонсировала порядка 200 мероприятий, около 10 из них пройдут на министерском уровне.

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      Марина Совина
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