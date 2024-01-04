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22:23, 4 января 2024Культура

Умерла режиссер Елена Демидова

Режиссер-документалист Елена Демидова умерла в возрасте 59 лет

Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press

«Режиссер, сценарист Елена Демидова скончалась в возрасте 59 лет. Об этом сообщила кинорежиссер Марина Разбежкина» в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Сегодня утром умерла Лена Демидова, режиссер-документалист, учитель, выпускница первых лет нашей киношколы», — говорится в сообщении. Причина смерти не уточняется.

Елена Демидова являлась членом союза кинематографистов, состояла в гильдии кинорежиссеров РФ и гильдии неигрового кино. Среди ее работ такие картины, как «Алиса из Страны чудес», «Прикосновение ветра», «Саша, Лена и железный дракон». Она сотрудничала с киностудией имени Горького, телеканалом «Культура», финским телеканалом YLE.

Ранее советский и российский кинорежиссер, народный артист РСФСР Глеб Панфилов скончался на 90-м году жизни после перенесенного инсульта. Он пережил свою жену Инну Чурикову на восемь месяцев.

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      Марина Совина
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