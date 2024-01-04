El Pais: арсеналы ВСУ истощены, военные не используют то, что подходит для целей

Запасы арсеналов Вооруженных сил Украины (ВСУ) исчерпаны, военные не всегда используют то, что подходит для поражения целей. Об этом стало известно испанской газете El Pais от сержанта ВСУ Александра.

Сержант рассказал, что многие механизированные бригады ВСУ столкнулись с дефицитом боеприпасов. «Запасы арсеналов истощены. Они (украинские военные — прим. "Ленты.ру") сражаются тем, что у них есть в наличии, и не всегда тем, что лучше всего подходит для поражения целей», — говорится в материале.

Газета также обратила внимание, что страны Евросоюза пообещали поставить Украине миллион артиллерийских снарядов, однако Киев получил менее половины из них. Также авторы статьи предположили, что выделенный США в конце декабря пакет помощи Украине может стать последним, поскольку республиканцы выступают против дальнейшей поддержки Киева.

27 декабря сообщалось, что Вашингтон выделил Киеву пакет военной помощи на 250 миллионов долларов. Новый пакет помощи США на Украине встретили «с прохладной благодарностью». В Киеве заявили, что эти средства не смогут изменить ситуацию на поле боя в пользу украинской стороны.