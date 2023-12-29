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02:48, 29 декабря 2023Мир

Стало известно о реакции Украины на новый пакет помощи от США

WP: Украина «с прохладной благодарностью» восприняла новый пакет помощи от США

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Новый пакет помощи США для Украины в размере 250 миллионов долларов был встречен в Киеве «с прохладной благодарностью». Об этом пишет The Washington Post (WP).

По данным издания, украинские чиновники сообщили, что без притока новых средств уже в январе могут начаться проблемы с выплатой части заработных плат и социальных пособий. Отмечается, что финансовая помощь только со стороны Соединенных Штатов составляет примерно треть бюджета Украины.

Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что новый пакет помощи от США поможет «продержаться» еще какое-то время. Однако, по его словам, эти средства не смогут изменить ситуацию на поле боя в пользу украинской стороны. Он также добавил, что с поддержкой Киева со стороны Соединенных Штатов есть проблемы.

Ранее США выделили Украине последний в этом году пакет военной помощи на 250 миллионов долларов. Киев, в частности, получит боеприпасы и оборудование для систем ПВО, боеприпасы для РСЗО, артиллерийские снаряды, противотанковые средства. Больше средств для помощи Украине у США нет, новый пакет помощи ожидает одобрения в Конгрессе.

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      Марина Совина
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