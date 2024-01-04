На Украине сообщили о повреждении нескольких энергообъектов

Глава Кировоградской области Райкович: несколько энергообъектов повреждены

Несколько энергообъектов в городе Кропивницкий Кировоградской области Украины получили повреждения в результате ракетной атаки. Об этом сообщил глава региона Андрей Райкович в своем Telegram-канале.

«Во время очередной ракетной атаки по Кропивницкому (...) повреждены здания нескольких предприятий, принадлежащих местным энергетикам», — сказал Райкович. По его словам, в нескольких микрорайонах города на время пропали свет и вода.

Как передает издание «Страна» в Telegram, в результате атаки были повреждены энергетические объекты «Укрэнерго» и «Кировоградоблэнерго».

Ранее сообщалось, что по военным объектам Украины были нанесены массированные удары беспилотниками и крылатыми ракетами. 3 января взрывы произошли в Харькове, а на следующий день стало известно о взрывах в Кропивницком и Кривом Роге.