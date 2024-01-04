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15:29, 4 января 2024Россия

В Белгороде эвакуировали жителей еще одного района

Гладков: жителей микрорайона Улитка эвакуировали из-за неразорвавшихся снарядов

Фото: РИА Новости

Жителей еще одного района Белгорода эвакуировали из-за неразорвавшихся снарядов. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Гладков рассказал, что в микрорайоне Улитка были обнаружены два неразорвавшихся боеприпаса. В результате часть жителей домов, рядом с которыми были обнаружены снаряды, вывезли в пункт временного размещения (ПВР). Большинство из них на время переехали к родственникам.

Губернатор добавил, что в ПВР сейчас находится 13 человек, для них организовали питание, чай и досуг. Возле каждого подъезда дежурят бойцы самообороны и сотрудники полиции, которые охраняют имущество до возвращения жителей.

Ранее сообщалось о том, что в Белгороде эвакуировали около 600 человек из-за невзорвавшегося боеприпаса, который был найден на Красноармейской улице. Уточнялось, что взрывотехники Минобороны России принимают решение об утилизации снаряда.

Перед этим Гладков предупредил, что после обстрелов в любой части Белгородской области могут быть неразорвавшиеся снаряды. Он призвал жителей региона быть осторожными.

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      Олег Давыдов
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