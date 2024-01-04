В США собака съела четыре тысячи долларов и вернула почти всю сумму

В США собака съела 4000 долларов, но хозяева смогли восстановить 3550 долларов

Собака из Пенсильвании шокировала своих владельцев и ветеринара после того, как съела четыре тысячи долларов наличными. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

«Это Сесил. Он не сделал ничего плохого в своей жизни, пока не съел четыре тысячи долларов», — рассказала хозяйка 7-летнего пса породы голдендудль Керри Лоу. Как пишет WP, Керри и ее супруг Клейтон сняли деньги со своего сберегательного счета, поскольку устанавливали на участке забор и рабочие попросили заплатить им наличными.

Вернувшись из банка, Клейтон положил конверт со 100-долларовыми и 50-долларовыми купюрами на кухонный стол, чтобы спрятать его позже. Однако спустя полчаса он обнаружил на полу крошечные кусочки изжеванных купюр. Увидев это, Клейтон позвал супругу. «Я вбежала, думая, что наверное неправильно его расслышала. Но когда я увидела беспорядок, сомнений не осталось. Я думала, у меня случится сердечный приступ», — рассказала Керри.

Супруги решили собрать порванные банкноты и попытаться спасти часть денег. С кухонного пола им удалось собрать около 1500 долларов. После этого Керри позвонила в банк и рассказала менеджеру о том, что произошло. «Я чувствовала себя ребенком, который говорит: "Собака съела мою домашнюю работу"», — призналась она. Однако менеджер банка отметил, что уже видел подобное. По его мнению, собакам нравится запах денег. В банке также согласились забрать все склеенные скотчем банкноты с полными серийными номерами.

После этого Керри и Клейтону пришлось терпеливо просеивать рвотные массы и собачьи экскременты, а затем склеивать найденные фрагменты купюр. «Я никогда не думала, что смогу сказать, что отмывала деньги, но, очевидно, все когда-нибудь случается в первый раз», — отметила Керри.

В результате супруги смогли восстановить 3550 долларов. Также они сохранили одну из разорванных купюр, чтобы вставить ее в фоторамку на память о произошедшем. Своей историей они поделились в соцсетях, пост собрал свыше 175 тысяч лайков.

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