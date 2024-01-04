В США высказались о жертвах среди мирного населения при действиях ВСУ

Госдеп: действия ВСУ не должны приводить к жертвам среди мирного населения

Операции Украины не должны приводить к жертвам среди мирного населения, заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер. Об этом пишет РИА Новости.

Он ответил на вопрос журналистов о том, почему Белый дом призывает Израиль минимизировать жертвы среди гражданских лиц во время боевых действий в секторе Газе, а от Вооруженных сил Украины (ВСУ) этого не требует.

«Мы всегда хотим, чтобы вовлеченные в конфликты страны соблюдали законы военного времени и международное право, делали все возможное, чтобы минимизировать жертвы среди гражданского населения», — высказался дипломат.

ВСУ обстреляли Белгород днем 30 декабря, лишив жизни 18 взрослых и троих детей. Позже украинское агентство УНИАН опубликовало шуточный ролик про обстрел Белгорода.