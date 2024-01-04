Лавров высказался о возможности отказа от английского языка

Глава МИД России Лавров заявил, что отказываться от английского языка глупо

Глава МИД России Сергей Лавров высказался о возможности запрета английского языка. Беседуя с девочкой из Луганска в рамках всероссийской акции «Елка желаний», министр заявил, что отказываться от иностранного языка глупо. Его слова передает РИА Новости.

Во время разговора с девочкой Лавров спросил, какой язык она изучает, на что она ответила, что английский. Министр похвалил ее и назвал английский полезным языком.

«Я не считаю, что правы те, кто говорят: "Вот они (англичане — прим. «Ленты.ру») на нас натравливают весь мир, поэтому давайте от английского языка уйдем". Это глупо, потому что язык-то здесь не причем», — выразил мнение Лавров.

В качестве отрицательного примера он привел ситуацию на Украине, где были приняты законы, направленные против русского языка. Министр добавил, что как с русским, так и с английским языком не нужно впадать в крайности.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Ирина Фарион раскритиковала солдат Вооруженных сил Украины, которые общаются между собой на русском языке. По ее словам, они негативно влияют на ход конфликта с Россией.