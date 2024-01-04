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05:06, 4 января 2024Мир

В США рассказали о российских ловушках для западной военной техники

AC: Россия создает ловушки для больших групп западной военной техники
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Tsitsagi Nikita / news.ru / Global Look Press

Дроны позволяют России создавать ловушки для больших групп западной военной техники. Об этом заявил в своей статье старший редактор американского журнала American Conservative Сумантра Майтра.

Как отметил журналист, российские дроны в большом количестве помогают военным выслеживать и обездвиживать немецкие танки Leopard.

«Дроны стоимостью по 400 долларов за штуку позволили российским взводам с ручными гранатометами захватывать в ловушку огромные груды (обездвиженной) бронетехники и уничтожать их», — сказано в статье.

Ранее журнал Militatary Watch Magazine написал, что большие потери поставленной на Украину бронетехники нанесли тяжелый удар по репутации западного военно-промышленного комплекса. Журналисты объяснили, что десятилетиями продвигались тезисы о западной технике как самой лучшей в мире.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что в ходе спецоперации на Украине рухнул миф о неуязвимости западной военной техники. По его словам, украинские войска несут тяжелые потери и значительно растратили резервы.

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      Марина Совина
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