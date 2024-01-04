MWM: репутация западной бронетехники уничтожена из-за высоких потерь на Украине

Большие потери поставленной на Украину бронетехники нанесли тяжелый удар по репутации западного военно-промышленного комплекса. К такому выводу пришел журнал Militatary Watch Magazine.

Издание поясняет, что десятилетиями продвигались тезисы о западной технике как самой лучшей в мире. Однако сожженные на Украине немецкие и французские танки и бронемашины могут подорвать репутацию западного ВПК на глобальном рынке.

Ранее полковник, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с «Лентой.ру» заявил, что Россия уничтожила большую часть оружия и техники Украины, которую поставили ей западные страны. Он указал, что вооружение, которое Запад поставил, и на которое делалась ставка — в частности, на танки Leopard, Challenger, Abrams, «все оказалось пшиковым».