Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
01:49, 4 января 2024Интернет и СМИ

В США признали удар по репутации западной бронетехники

MWM: репутация западной бронетехники уничтожена из-за высоких потерь на Украине
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Philipp Schulze / dpa / Global Look Press

Большие потери поставленной на Украину бронетехники нанесли тяжелый удар по репутации западного военно-промышленного комплекса. К такому выводу пришел журнал Militatary Watch Magazine.

Издание поясняет, что десятилетиями продвигались тезисы о западной технике как самой лучшей в мире. Однако сожженные на Украине немецкие и французские танки и бронемашины могут подорвать репутацию западного ВПК на глобальном рынке.

Ранее полковник, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с «Лентой.ру» заявил, что Россия уничтожила большую часть оружия и техники Украины, которую поставили ей западные страны. Он указал, что вооружение, которое Запад поставил, и на которое делалась ставка — в частности, на танки Leopard, Challenger, Abrams, «все оказалось пшиковым».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Минобороны сообщило о возвращении военнослужащих из плена ВСУ. Россия вызволила 248 бойцов за 173 украинцев

      В Британии предрекли Украине тяжелую зиму из-за наступления России

      МИД ОАЭ объяснил успех по обмену пленными между Россией и Украиной

      Небензя прокомментировал ситуацию в Красном море

      В США признали удар по репутации западной бронетехники

      На Украине заявили о невозможности победить Россию

      В США опровергли намерения изменить стратегию по Украине

      Власти Украины захотели ввести оцифровку лиц военнообязанных граждан

      Трамп обжаловал недопуск к праймериз в Колорадо

      Ракета попала в мастерскую разработки и модернизации беспилотников на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости