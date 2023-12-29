Полковник высказался о запасах западного оружия у Украины
Россия уничтожила большую часть оружия и техники, которую поставили ей западные страны. Так о боевых запасах Киева в разговоре с «Лентой.ру» высказался военный эксперт, полковник, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.
«То вооружение, которое Запад поставил, на которое делали высокую ставку как на Украине, так и за рубежом, в частности на танки Leopard, Challenger, Abrams, все оказалось пшиковым, все мы сожгли», — отметил он.
Судя по всему, недостаточно ни снарядов, недостаточно ни соответствующих артиллерийских систем, потому что положительного результата на линии боевого соприкосновения со стороны Вооруженных сил Украины нет
27 декабря государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон выделил последний пакет помощи Украине в 2023 году на сумму 250 миллионов долларов. В него вошли боеприпасы и оборудование для систем противовоздушной обороны (ПВО), боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО), артиллерийские снаряды и противотанковые средства.
Больше средств для республики у США пока не согласовано, новый пакет помощи на 61 миллиард долларов ожидает одобрения в Конгрессе. Также выделение помощи еще на 50 миллиардов евро рассматривают в Евросоюзе.