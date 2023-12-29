Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:41, 29 декабря 2023Бывший СССР

Полковник высказался о запасах западного оружия у Украины

Полковник Кошкин: Россия уничтожила большую часть запасов оружия Украины

Фото: Alina Smutko / Reuters

Россия уничтожила большую часть оружия и техники, которую поставили ей западные страны. Так о боевых запасах Киева в разговоре с «Лентой.ру» высказался военный эксперт, полковник, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

«То вооружение, которое Запад поставил, на которое делали высокую ставку как на Украине, так и за рубежом, в частности на танки Leopard, Challenger, Abrams, все оказалось пшиковым, все мы сожгли», — отметил он.

Судя по всему, недостаточно ни снарядов, недостаточно ни соответствующих артиллерийских систем, потому что положительного результата на линии боевого соприкосновения со стороны Вооруженных сил Украины нет

Андрей Кошкинполковник в отставке

27 декабря государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон выделил последний пакет помощи Украине в 2023 году на сумму 250 миллионов долларов. В него вошли боеприпасы и оборудование для систем противовоздушной обороны (ПВО), боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО), артиллерийские снаряды и противотанковые средства.

Больше средств для республики у США пока не согласовано, новый пакет помощи на 61 миллиард долларов ожидает одобрения в Конгрессе. Также выделение помощи еще на 50 миллиардов евро рассматривают в Евросоюзе.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Ракета три минуты летала в небе над Польшей. Варшава не сбила ее и заявила, что она была российской

      Женщина испугалась заключения врача и сбросила 57 килограммов

      Названа цена самой дешевой квартиры в Таиланде

      Россиянин поджег одежду в нежилом доме и спалил 34 машины на автостоянке

      Россиянин сломал позвоночник в аквапарке Таиланда

      Перечислены пять главных трендов 2024 года

      Зеленский приехал в Авдеевку

      Microsoft выпустит ПК с ИИ

      Козловский анонсировал гастроли по Европе

      Полковник высказался о запасах западного оружия у Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости