Полковник Кошкин: Россия уничтожила большую часть запасов оружия Украины

Россия уничтожила большую часть оружия и техники, которую поставили ей западные страны. Так о боевых запасах Киева в разговоре с «Лентой.ру» высказался военный эксперт, полковник, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

«То вооружение, которое Запад поставил, на которое делали высокую ставку как на Украине, так и за рубежом, в частности на танки Leopard, Challenger, Abrams, все оказалось пшиковым, все мы сожгли», — отметил он.

Судя по всему, недостаточно ни снарядов, недостаточно ни соответствующих артиллерийских систем, потому что положительного результата на линии боевого соприкосновения со стороны Вооруженных сил Украины нет Андрей Кошкин полковник в отставке

27 декабря государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон выделил последний пакет помощи Украине в 2023 году на сумму 250 миллионов долларов. В него вошли боеприпасы и оборудование для систем противовоздушной обороны (ПВО), боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО), артиллерийские снаряды и противотанковые средства.

Больше средств для республики у США пока не согласовано, новый пакет помощи на 61 миллиард долларов ожидает одобрения в Конгрессе. Также выделение помощи еще на 50 миллиардов евро рассматривают в Евросоюзе.