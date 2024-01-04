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21:10, 4 января 2024Россия

Российская система ПВО уничтожила дрон ВСУ в акватории Черного моря

ПВО ВС России уничтожила дрон ВСУ в северо-западной части акватории Черного моря
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в северо-западной части акватории Черного моря. Об этом заявило министерство обороны России в Telegram-канале.

Как отметили в ведомстве, Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаки с помощью дрона. «Около 20:40 по московскому времени пресечена попытка совершить террористическую атаку с применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ранее в Липецкой области был обнаружен и обезврежен украинский беспилотник. Также жителей одного района Белгорода эвакуировали из-за неразорвавшихся снарядов.

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      Марина Совина
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