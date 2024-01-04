В Липецкой области обезвредили украинский беспилотник

Артамонов: в Липецкой области обнаружен и обезврежен украинский беспилотник

В Липецкой области был обнаружен и обезврежен украинский беспилотник, сообщил губернатор российского региона Игорь Артамонов в Telegram.

«В Липецком районе сегодня был обнаружен вражеский беспилотник. Его обезвредили с помощью систем радиоэлектронной борьбы», — написал он, уточнив, что жертв и повреждений инфраструктуры нет.

Ранее жителей еще одного района Белгорода эвакуировали из-за неразорвавшихся снарядов. Уточнялось, что в микрорайоне Улитка были обнаружены два неразорвавшихся боеприпаса.

3 января в ООН призвали защитить мирное население после ударов по Белгороду.

