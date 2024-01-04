Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:52, 4 января 2024Россия

В Липецкой области обезвредили украинский беспилотник

Артамонов: в Липецкой области обнаружен и обезврежен украинский беспилотник

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Липецкой области был обнаружен и обезврежен украинский беспилотник, сообщил губернатор российского региона Игорь Артамонов в Telegram.

«В Липецком районе сегодня был обнаружен вражеский беспилотник. Его обезвредили с помощью систем радиоэлектронной борьбы», — написал он, уточнив, что жертв и повреждений инфраструктуры нет.

Ранее жителей еще одного района Белгорода эвакуировали из-за неразорвавшихся снарядов. Уточнялось, что в микрорайоне Улитка были обнаружены два неразорвавшихся боеприпаса.

3 января в ООН призвали защитить мирное население после ударов по Белгороду.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Минобороны сообщило об уничтожении 10 украинских ракет над Крымом

      Совбез ООН осудил террористическую атаку в Иране

      В Липецкой области обезвредили украинский беспилотник

      Фитнес-эксперт назвала способы избавиться от похмелья с помощью упражнений

      США нанесли удар по лидеру движения «Хезболла Ан-Нуджаба» в Ираке

      На Украине заявили о провале массированного удара по России

      Москвичам рассказали об ослаблении морозов

      В российском регионе экскаватор подорвался на мине

      В США заявили о серьезной потере Украины

      Власти Севастополя заявили о самой массированной атаке на город

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости