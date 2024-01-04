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17:52, 4 января 2024Россия

Минобороны сообщило об уничтожении 10 украинских ракет над Крымом

Минобороны: средства ПВО уничтожили 10 управляемых украинских ракет над Крымом
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 10 украинских авиационных управляемых ракет в небе над Крымом. Об этом сообщили журналистам в Минобороны.

По данным ведомства, атака на российские объекты, расположенные на полуострове, была пресечена около 17:20 по московскому времени.

Министерство назвало произошедшее актом терроризма.

Сирены тревоги в Севастополе, куда предположительно должны были упасть ракеты, зазвучала около 16:40 по московскому времени.

Позже губернатор города Михаил Развожаев сообщил об уничтожении нескольких воздушных целей. По его словам, все службы города были приведены в боевую готовность, а повреждений инфраструктуры власти зафиксировали.

Градоначальник призвал жителей сохранять спокойствие и не снимать работу российских систем ПВО.

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      Алевтина Запольская
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