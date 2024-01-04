Минобороны сообщило об уничтожении 10 украинских ракет над Крымом
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 10 украинских авиационных управляемых ракет в небе над Крымом. Об этом сообщили журналистам в Минобороны.
По данным ведомства, атака на российские объекты, расположенные на полуострове, была пресечена около 17:20 по московскому времени.
Министерство назвало произошедшее актом терроризма.
Сирены тревоги в Севастополе, куда предположительно должны были упасть ракеты, зазвучала около 16:40 по московскому времени.
Позже губернатор города Михаил Развожаев сообщил об уничтожении нескольких воздушных целей. По его словам, все службы города были приведены в боевую готовность, а повреждений инфраструктуры власти зафиксировали.
Градоначальник призвал жителей сохранять спокойствие и не снимать работу российских систем ПВО.