В Москве возобновили теплоснабжение домов на северо-востоке

Оперштаб: возобновлено теплоснабжение домов на северо-востоке Москвы

Теплоснабжение домов, которое нарушило возгорание на подстанции в северо-восточном административном округе (СВАО) Москвы, восстановлено, сообщили РИА Новости в оперштабе по ситуации.

«Решена одна из первостепенных задач — по энергоснабжению отключенных в результате возгорания на подстанции тепловых пунктов. Для повышения надежности теплоснабжения на тепловые пункты были направлены генераторы», — сказано в сообщении.

Была собрана рабочая схема, благодаря которой тепло- и электроснабжение районов, в которых они были нарушены, поддерживается за счет аварийных источников электроснабжения. По большей части домов было организовано переключение от резервной сети в автоматическом режиме.

Сейчас идут наладка и регулировка систем, проводятся поквартирные обходы, уточнили в оперштабе. Отмечается, что на поврежденной подстанции ведутся восстановительные работы. На период их проведения на подстанции сохранят организованную систему резервного энергоснабжения, чтобы обеспечить потребителей ресурсами.

Возгорание произошло около 6:00 4 января. В результате аварии в районах Северное и Южное Медведково, Бибирево, Отрадное произошли отключения электроэнергии, повлекшие отключение тепловых пунктов отопления.

Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил, что экстренные службы в кратчайшие сроки справились с ликвидацией возгорания.