Овечкин оформил ассистентский дубль в матче НХЛ

Два паса Овечкина и гол Кузнецова не помогли «Вашингтону» победить «Нью-Джерси»

«Вашингтон Кэпиталс» проиграл «Нью-Джерси Дэвилс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Результаты доступны на сайте лиги.

Встреча завершилась с разгромным счетом 6:3. Российские нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов набрали по два очка: Овечкин оформил ассистентский дубль, на счету Кузнецова гол и пас. Однако это не помогло столичному клубу победить.

«Вашингтон» с 42 очками занимает шестое место в Столичном дивизионе Восточной конференции. «Нью-Джерси» с таким же количеством очков идет пятым.

Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом НХЛ, который принадлежит канадцу Уэйну Гретцки. В активе россиянина 830 заброшенных шайб, отставание от лидера сократилось до 64 голов.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с клубом он выиграл Кубок Стэнли в 2018-м.

