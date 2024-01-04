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19:00, 4 января 2024Забота о себе

Россиянам раскрыли главный секрет правильного питания в новогодние праздники

Врач Вялов посоветовал заправлять салаты оливковым маслом и есть больше фруктов

Фото: Farhad Ibrahimzade / Unsplash

В новогодние праздники россиянам не следует переедать и использовать вредные ингредиенты при приготовлении блюд. Салаты следует заправлять оливковым маслом или йогуртом, а также есть побольше свежих фруктов и овощей, заявил врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов. Его слова приводит NEWS.ru.

По мнению эксперта, главным секретом здорового питания в новогодние праздники является умеренность в потреблении пищи. Необязательно съедать все праздничные блюда — можно выбрать любимые и «наслаждаться ими».

Удовлетворить потребность организма в витаминах и минералах также поможет большее потребление воды, нежирных молочных продуктов и натуральных соков без добавления сахара, уточнил Вялов. «Особенно когда на улице холодно, организм нуждается в дополнительном гидратации», — заключил врач.

Ранее врач-терапевт Елена Малышева, иммунолог Андрей Продеус, офтальмолог Михаил Коновалов и кардиолог Герман Гандельман посоветовали россиянам есть побольше манго в новогодние праздники. Употребление фрукта поможет снизить риски развития рака за счет антиоксидантов, защитит от угрозы слепоты, а также спасет от рака кишечника.

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      Анатолий Акулов
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