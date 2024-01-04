Политолог Бортник: Зеленский использует тему ударов по Крыму из-за Британии

Владимир Зеленский использует тему ударов по Крыму, чтобы понравиться Великобритании. С таким предположением выступил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу Politeka.

Он прокомментировал вышедшее ранее интервью украинского президента британскому изданию Economist. Зеленский назвал Крым и связанные с ним бои в Черном море «центром тяжести» военного конфликта в наступившем году.

«Этот стратегический пункт (операции против Крыма) — президент говорит его для британской аудитории. Говорит, вот смотрите, мы реализуем то, что и в ваших геополитических интересах», — отметил Бортник.

Эксперт объяснил, что Британия воспринимает конфликт с Россией как «еще одну Крымскую войну». По словам политолога, конкретно британские вооружения найдут наиболее активное применение во время операций против полуострова. В частности, речь идет о ракетах Storm Shadow и морских беспилотниках.

Ранее депутат Госдумы Леонид Ивлев заявил, что Владимир Зеленский, обещая захват Украиной Крыма, формирует у жителей страны ложные ожидания. Он напомнил, что киевские власти уже несколько раз делали заявления о запланированном Вооруженными силами Украины.

Кроме того, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ранее заявил, что Владимир Зеленский назвал Крым и Черное море главными целями конфликта в 2024 году, чтобы получить больше помощи западных стран.