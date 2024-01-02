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11:54, 2 января 2024Бывший СССР

В России отреагировали на планы Зеленского сделать Крым целью в 2024 году

Депутат Чепа: Зеленский назвал Крым целью в 2024 году ради помощи Запада
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Крым и Черное море главными целями конфликта в 2024 году, чтобы получить больше помощи западных стран. Так на планы украинского лидера сделать эти направления основными в беседе с «Лентой.ру» отреагировал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Это его заявление прозвучало перед тем, как он попросил у своих западных повелителей оружие, ракеты для возможности уничтожения Крымского моста. Это ни что иное, как очередной фарс, очередная попытка показать что-то после провала [контрнаступления] и после того, как Запад несколько раз снизил поставки оружия», — сказал депутат.

В интервью The Economist Зеленский заявил, что изоляция Крыма в 2024 году станет главной задачей Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, это важно, чтобы снизить количество атак по республике с территории полуострова. Политик назвал Крым и связанные с ним бои в Черном море «центром тяжести» военного конфликта в наступившем году.

В то же время украинский лидер не стал называть никаких сроков. Издание пишет, что Зеленский «больше не устанавливает временные рамки и не дает никаких обещаний» касательно территориальных вопросов.

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