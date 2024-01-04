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15:36, 4 января 2024Россия

В Госдуме объяснили указ Путина о гражданстве для контрактников-иностранцев

Хинштейн: указ Путина решит проблему с выдачей ветеранов СВО в другие страны

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Депутат Госдумы Александр Хинштейн прокомментировал указ президента России Владимира Путина о приеме в гражданство иностранцев, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах страны. В посте, опубликованном в Telegram, он рассказал, какую проблему должен решить документ.

«Теперь проблема с выдачей ветеранов СВО (специальной военной операции — прим. "Ленты.ру") в другие страны, где их ждет наказание за наемничество, разрешится. Своих граждан Россия не выдает!» — объяснил Хинштейн указ Путина.

Путин подписал указ о гражданстве для контрактников-иностранцев 4 января. Документ касается граждан других стран, которые заключили контракты с Минобороны России после начала спецоперации на Украине. Кроме того, возможность получить гражданство появится у уволившихся в этот период из Вооруженных сил страны иностранцев, а также их супругов и детей.

Перед этим сообщалось, что российский лидер подписал указ о запрете ареста иностранных активов на счетах «С» и «И».

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      Олег Давыдов
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