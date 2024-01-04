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13:11, 4 января 2024Россия

Путин подписал указ о гражданстве для контрактников-иностранцев

Президент Путин подписал указ о приеме в гражданство контрактников-иностранцев

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ иностранцев, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах (ВС) и других воинских формированиях, а также членов их семей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Речь идет о тех иностранцах, которые заключили контракты после начала боевых действий на Украине. Кроме того, возможность получения российского гражданства появится у уволившихся в этот период из ВС России иностранных граждан, а также их супругов и детей, уточняется в документе.

Для получения гражданства иностранцам понадобятся копии паспортов, контрактов. Подать заявление можно будет в любой территориальный орган Министерства внутренних дел, уточняется в указе президента.

В середине декабря Путин заявил, что власти России будут приветствовать желающих переехать в страну законопослушных иностранцев. При этом он подчеркнул, что для осуществления этой цели необходимо выполнить ряд условий и получить гражданство России.

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      Анатолий Акулов
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