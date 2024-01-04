В дагестанском селе разгорелся мощный пожар

Мощный пожар в спортзале дагестанского села Агвали попал на видео

Мощный пожар разгорелся в здании одноэтажного спортзала, расположенного на территории дагестанского села Агвали. Происшествие попало на видео, запись публикует МЧС России в Telegram.

На кадрах видно, что огонь полностью охватил кровлю постройки, угрожая соседним зданиям. При этом спасателям уже удалось локализовать пожар. «По предварительным данным, никто не пострадал», — говорится в сообщении министерства.

Ранее в результате пожара в подстанции на северо-востоке Москвы три соседних района остались без электричества и отопления в 20-градусные морозы. Об отсутствии в домах света и тепла сообщали жители районов Бибирево, Алтуфьево и Отрадное.

Мэр столицы Сергей Собянин распорядился создать оперативный штаб по устранению последствий возгорания.