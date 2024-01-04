Депутат ЕП Уоллес заявил, что исчезновение НАТО пойдет на пользу Европе

Депутат Европарламента (ЕП) от Ирландии Мик Уоллес заявил, что исчезновение НАТО пойдет на пользу Европе. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Европа окажется в лучшем положении, когда военная машина НАТО перестанет существовать. Она не может предложить ничего хорошего ни гражданам ЕС, ни кому-либо еще», — отметил депутат.

Уоллес также раскритиковал своих коллег за то, что они, вторят НАТО и поддерживают войны.

Ранее Уоллес заявил, что конфликт на Украине продолжается до сих пор из-за нежелания США его прекращать. По его словам, с начала обострения между Израилем и Палестиной вокруг сектора Газа в ЕП было четыре пленарных заседания в Страсбурге, однако до сих пор не было выработано резолюции по этому вопросу.

Депутат также заявил, что политикам Европейского Союза следует понести ответственность за разжигание конфликта на Украине и сдачу украинцев, подлежащих мобилизации.