Депутат ЕП Уоллес призвал лидеров ЕС ответить за мобилизацию украинцев

Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявил, что политикам Европейского Союза следует понести ответственность за разжигание конфликта на Украине и сдачу украинцев, подлежащих мобилизации. Об этом он написал в социальной сети X.

Уоллес прокомментировал заявление главы МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса о готовности Таллина заняться поиском подлежащих призыву украинцев по просьбе Киева и раскритиковал его.

«Значит, они хотят швырнуть еще больше детей из рабочего класса в мясорубку, разжигая глупую прокси-войну НАТО и США на Украине, которую невозможно выиграть? Европейские политики, поддерживающие эту войну, должны быть привлечены к ответственности», — призвал он лидеров ЕС.

Ранее Ляэнеметс заявил о готовности Эстонии заняться поиском и возвращением украинских беженцев на родину для мобилизации. Он признался, что соответствующего официального запроса от Киева пока не поступало.