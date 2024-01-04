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16:24, 4 января 2024Россия

В школах Белгородской области продлили новогодние каникулы

Гладков продлил срок школьных каникул в Белгородской области до 19 января

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Срок каникул в школах и учреждениях дополнительного образования Белгородской области продлили до 19 января. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Решение распространяется на школы в Белгороде, в Белгородском, Краснояружском, Борисовском, Волоконовском районах, Грайворонском, Шебекинском, Валуйском, Яковлевском городских округах. Кроме того, каникулы продлили в учреждениях населенных пунктов в Корочанском районе — Мелихово и Дальняя Игуменка.

Детские сады будут работать в режимах дежурных групп — места будут предоставлять в первую очередь детям тех родителей, которые работают на предприятиях непрерывного цикла. Вузам, расположенным в указанных населенных пунктах, рекомендуется перейти на дистанционный формат или продлить каникулы.

16 января власти намерены провести новый оперативный штаб, где будут приняты решения исходя из оперативной обстановки, уточнил Гладков.

3 января Гладков предупредил, что после обстрелов в любой части региона могут находиться неразорвавшиеся снаряды, и призвал жителей быть особенно осторожными. Позже в этот же день в Белгороде эвакуировали 600 человек из-за найденного невзорвавшегося боеприпаса.

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      Анастасия Алимпиева
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