Косачев: Запад проиграл Киеву, оказавшись в «украинской ловушке безысходности»

Киев лишил своих союзников свободы маневра, намеренно втягивая их в открытый конфликт с Россией. В итоге Запад оказывается в безвыходном положении, на это указал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале, комментируя заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, что у республики нет плана Б в случае дефицита военной помощи со стороны США и ЕС.

«Дело в том, что единственным шансом для нынешних властей Украины не рухнуть, не предстать перед судом истории и не сгинуть с позором в ее анналах действительно является удержание Запада на стороне Украины любой ценой и всеми средствами», — отметил Косачев. По его словам, именно ради этого Киев устраивает постановочные провокации и атакует объекты критической инфраструктуры в зоне боевого соприкосновения и гражданские объекты на территории РФ.

Также киевские власти продолжают угрожать своим союзникам российской агрессией. Все это привело к тому, что Запад оказался в «украинской ловушке безысходности», не пытаясь «дать Украине по рукам» и продолжая «играть с огнем в расчете на геополитический куш».

Инцидент с реакцией Запада на обстрел Белгорода, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) оправдали «правом на оборону», по словам вице-спикера Совфеда, лишь подтверждает это. «Хвост играет собакой. Цель оправдывает любые средства. Правила ведения войны отменены. А в комплексе — ложь во спасение становится для Украины главным орудием борьбы. Демократический Запад с треском проигрывает авторитарной и ультранационалистической Украине», — заявил Косачев.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил о неспособности передать Киеву новый пакет поддержки без одобрения Конгресса. В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что у страны нет плана Б на случай дефицита военной помощи со стороны западных государств.