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01:29, 4 января 2024Мир

В США опровергли намерения изменить стратегию по Украине

Миллер: США не меняют стратегию по победе над Россией на Украине

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Госдепартамент отрицает, что США намерены поменять стратегию своей украинской политики с «тотальной победы над Россией» на укрепление позиций Киева для потенциальных мирных переговоров. Об этом заявил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер в ходе брифинга.

Так Миллер прокомментировал прошлогоднюю публикацию издания Politico о том, что США и страны Европы меняют стратегию по Украине и допускают уступки России.

«Нет, это неправда. Неправда», — ответил Миллер на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее газета The New York Times сообщала, что президент России Владимир Путин через посредников передает сигналы о готовности начать переговоры о прекращении огня на Украине.

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      Марина Совина
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