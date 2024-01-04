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03:02, 4 января 2024Мир

В США заявили о попытках Вашингтона спровоцировать атаку России на Финляндию

Полковник Макгрегор: США разместят ракеты в Финляндии, чтобы спровоцировать РФ

Фото: Dave Sherrill / Unsplash

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предупредил, что Соединенные Штаты могут разместить ракеты в Финляндии, чтобы спровоцировать Россию на ответные действия. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, Вашингтон намерен превратить Финляндию «в магнит для атаки» России. Макгрегор также подчеркнул, что в Финляндии и Швеции в настоящее время господствует совершенно ничем не подкрепленный страх перед нападением России. Он заявил, что ни одно российское подразделение не планирует нападение. Макгрегор также добавил, что Москва ни разу не намекала на планы против Хельсинки.

Финляндия официально стала членом НАТО в 2023 году. Она подала заявку на присоединение вместе со Швецией в 2022-м после начала специальной военной операции на территории Украины. До этого страны долгие годы сохраняли военный нейтралитет.

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      Марина Совина
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