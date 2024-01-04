«Зенит» отдал легионера в аренду в бразильский клуб

«Зенит» отдал защитника Роберта Ренана в аренду в бразильский «Интернасьонал»

Петербургский «Зенит» отдал бразильского защитника Роберта Ренана в аренду. Об этом сообщается на сайте команды.

20-летний футболист продолжит сезон в бразильском «Интернасьонале». Соглашение рассчитано до конца бразильского футбольного сезона 2024 года.

«Сине-бело-голубые желают бразильскому защитнику успехов — как на футбольном поле, так и за его пределами», — отмечается в заявлении.

Ренан перешел в «Зенит» в январе 2023 года, до этого он выступал за «Коринтианс». Всего в составе петербуржцев защитник провел 18 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.