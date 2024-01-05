Полковник рассказал о смене силовой парадигмы Украины

Полковник заявил о смене силовой парадигмы Украины из-за неудач на фронте

Украина меняет силовую парадигму из-за неудач на фронте. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. Он также объяснил, как это связано с усилением атак на российскую территорию.

«Та силовая парадигма, в которой Украина должна была победить Россию на поле боя, оказалась несостоятельной, контрнаступ провалился. Естественно, все заговорили о том, кто виноват, что делать. Американцы начали обвинять Украину, что дали все, что просили, а они не смогли, как обещали. Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали предъявлять претензии, что их учили не тому, чему надо было, потому и не победили. В этот момент [президент Украины Владимир] Зеленский тоже искал виноватых. [Главнокомандующий ВСУ Валерий] Залужный также написал статью, объяснял, кто виноват», — рассказал он.

Взаимные претензии привели к тому, что в США приняли новую парадигму — это стратегическая оборона Андрей Кошкин полковник в отставке

По словам Андрея Кошкина, Владимир Зеленский старается удержать ситуацию внутри страны, на фронте, а также сохранить отношения с союзниками. По его мнению, ради этого украинская сторона усилила атаки по территории России, чтобы продемонстрировать некоторые успехи и получить дополнительное вооружение.

«Зеленский идет по пути атак. Для этого [ему нужны] не только беспилотники, но и ракеты с большим радиусом. Они переводят [военные действия] в такую фазу», — заключил полковник.

В последние дни Украина нарастила атаки по территории России. Теперь для этого используют не только беспилотники, но и тяжелое вооружение, в том числе ракеты. Удары усилились после обстрела украинской территории российской стороной 29 декабря. Москва утверждает, что наносила удары по стратегическим объектам. С тех пор страны ежедневно обстреливают друг друга.