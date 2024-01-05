Стало известно об угрозах Клинтона журналистам из-за Эпстина

Письмо: Клинтон угрожал СМИ требованием не писать о работе финансиста Эпстина

Бывший президент США Билл Клинтон, который фигурирует в деле скончавшегося в тюрьме финансиста Джеффри Эпстина, обвиненного в торговле детьми с целью их сексуальной эксплуатации, угрожал журналистам, требуя не писать материалы о деятельности Эпстина. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на переписку правозащитницы Вирджинии Джуффре, опубликованной судом.

В одном из писем Джуффре рассказала, что когда она проводила исследование в журнале Vanity Fair, ее беспокоило, что могут написать журналисты о ее деятельности. По ее словам, Клинтон приходил в редакцию издания и угрожал журналистам, требуя «не писать статьи о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации о его хорошем друге Джеффри Эпстине».

Послание правозащитницы датировано маем 2011 года.

В США Эпстину предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке заслушал показания финансиста и постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля Эпстина обнаружили в тюремной камере «в полубессознательном состоянии» с повреждениями на шее, он скончался. Позже установили, что покончил жизнь самоубийством.