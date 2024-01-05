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07:45, 5 января 2024Экономика

В Турции заявили о готовности поставлять яйца в Россию в нужном объеме

Турция заявила о готовности полгода поставлять яйца в Россию в нужном объеме

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Турция готова полгода поставлять яйца в Россию в том объеме, который нужен РФ, заявил глава турецкого Союза производителей яиц Ибрагим Афйон. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, объем и даты поставок турецких яиц определяет Россия. «Поставки были обговорены на шесть месяцев, в том объеме, который пожелает принимающая сторона. Мы готовы к удовлетворению потребностей по желаемым объемам», — подчеркнул он.

Афйон добавил, что проблемных моментов в переговорном процессе по поставкам яиц нет.

3 января на территорию России ввезли первую 300-тысячную партию куриных яиц из Турции. По прогнозу доктора экономических наук, бывшего главы департамента агропромышленного комплекса правительства России Леонида Холода, турецкие яйца появятся на полках российских магазинов к 10 января.

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      Марина Совина
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