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15:18, 3 января 2024Экономика

В Россию приехала первая партия турецких яиц

В Россию прибыла первая партия яиц из Турции в количестве более 316 тысяч штук

Кадр: «Технический канал Россельхознадзора» / Rutube

Первая партия турецких яиц (более 300 тысяч штук) приехала в Россию. От этом говорится в заявлении Россельхознадзора.

«3 января через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" ввезена первая партия пищевого яйца из Турции в количестве 19,36 тонны (316800 штук) для дальнейшей реализации на территории России», — сказано в сообщении. С 29 декабря ведомство также открыло поставки инкубационного яйца с шести турецких предприятий в связи с имеющейся потребностью в таком продукте со стороны российских компаний.

По прогнозу доктора экономических наук, бывшего главы департамента агропромышленного комплекса правительства России Леонида Холода, турецкие яйца появятся на полках российских магазинов к 10 января. Эксперт отметил, что яйца — скоропортящийся товар, поэтому доставлять их необходимо быстро, и в течение десяти дней после таможенного оформления они прибудут в торговые точки.

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Ранее ради снижения цен на внутреннем рынке на популярный продукт правительство России обнулило пошлины на ввоз куриных яиц из-за рубежа. Мера была введена на срок с 1 января по 30 июня 2024 года. Поставщики смогут ввести в Россию 1,2 миллиарда яиц, при этом предпочтение будут отдавать экспортерам из дружественных стран.

По словам вице-премьера правительства России Виктории Абрамченко, цены на куриные яйца стабилизируются после Нового года. По ее мнению, ажиотажный спрос на яйца в конце декабря подталкивал цены вверх. Что-то подобное наблюдалось в ситуации с гречкой и подсолнечным маслом, добавила вице-премьер.

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