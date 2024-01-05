Финляндия продолжила транзит ядерного топлива из России

STUK: Финляндия продолжает осуществлять транзит российского ядерного топлива

Финляндия продолжает осуществлять транзит российского ядерного топлива. В этом заверил представитель пресс-службы Управления радиационной и ядерной безопасности Финляндии (STUK) Ристо Исакссон, сообщает ТАСС.

«Само по себе ядерное топливо не подпадает под санкции, и можно ожидать, что транзит будет осуществляться до тех пор, пока не будут введены санкции в отношении ядерного топлива», — отметил он.

По словам Исакссон, в 2023 году было несколько транзитов, последний из которых был в декабре. Представитель финского регулятора отказался уточнить, каким именно образом осуществлялась транспортировка в условиях почти закрытой границы России и Финляндии.

Ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что страна полностью независима от российских энергоресурсов. По ее словам, Финляндии хватает собственных ресурсов и производства электроэнергии для удовлетворения своих потребностей. Она отметила, что республика ищет возможности для масштабных инвестиций в ядерную и возобновляемую энергетику.