Одна страна заявила о полной независимости от российских энергоресурсов

Глава МИД Валтонен: Финляндия полностью независима от РФ в сфере энергетики

Финляндия полностью независима от российских энергоресурсов. Об этом заявила министр иностранных дел республики Элина Валтонен, ее цитирует ТАСС.

«Фактически у нас не осталось никаких связей с Россией, когда дело касается сферы энергетики», — пояснила она во время выступления в Гудзоновском институте в Вашингтоне.

По словам главы МИД, стране хватает собственных ресурсов и производства электроэнергии для удовлетворения своих потребностей. Сейчас республика ищет возможности для масштабных инвестиций в ядерную и возобновляемую энергетику, чтобы достичь углеродной нейтральности к 2035 году.

Из-за соблюдения санкций против России Финляндия осталась без ценных энергоносителей: нефти, газа, древесины и угля. Прекращение поставок электроэнергии из России вынудило республику использовать угольные электростанции: в 2022 году объем потребления «грязного топлива» вырос на десять процентов. При этом из-за транспортных издержек поставок из США, Австралии и ЮАР стоимость топлива и электричества резко повысилась.

Из-за риска дефицита энергии зимой в Финляндии начали экономить электроэнергию — в декабре 2022 года потребление снизилось на десять процентов в годовом выражении. Жители стали реже посещать сауны, несмотря на предрождественскую традицию. Также в стране ограничили время работы рождественских огней, а в муниципальных зданиях уменьшили температуру до 20 градусов.