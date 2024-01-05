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18:55, 5 января 2024Спорт

Футболист «Зенита» Сергеев раскрыл необходимую для жизни в месяц сумму

Нападающий «Зенита» Сергеев заявил, что в месяц ему нужно 50 тысяч рублей

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Футболист «Зенита» Иван Сергеев рассказал, что для жизни в Санкт-Петербурге ему бы хватило 50 тысяч рублей, если бы не нужно было платить за квартиру. Он заявил об этом в эфире «СБГ Шоу».

При этом, по словам спортсмена, в его родном Череповце ему было бы достаточно 30 тысяч рублей. Зарплата Сергеева в «Зените», по данным «Спорт-Экспресса», составляет около миллиона евро в год.

28-летний нападающий перешел в «Зенит» из самарских «Крыльев Советов» год назад за 180 миллионов рублей.

В сезоне-2023/2024 Сергеев провел в составе «Зенита» 23 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал три результативные передачи. Контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до лета 2025 года.

Ранее нападающий «Зенита» Сергеев рассказывал в интервью об отношении к алкоголю. «Не выпиваю во время сезона», — сказал футболист.

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      Илья Костин
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