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16:10, 5 января 2024Спорт

Хоккеист СКА оценил «Слово пацана»

Нападающий СКА Глотов назвал «Слово пацана» прорывом российского кинематографа

Кадр: сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Нападающий петербургского СКА Василий Глотов оценил сериал «Слово пацана: Кровь на асфальте». Его слова в пятницу, 5 января, приводит «РБ-Спорт».

«Для русского кинематографа это прорыв огромный. Детализация, подбор музыки, качество съемки, выбор актеров… Я родился после этой эпохи и маленьким ничего этого не застал, слава богу. Но по разговорам со старшими понял, что бывали ситуации и жестче», — заявил Глотов.

По мнению хоккеиста, сериал не романтизирует описываемые в нем события. «Те, кто выбрали путь криминала, как сделали герои кино, поплатились за это. Но сама подача материала, сюжетная линия, то, как снято, очень понравилось», — отметил Глотов. Спортсмен признался, что ему нравится, когда на домашних матчах СКА звучит трек «Где ты, мой новый герой?» группы «Мираж», который вошел в саундтрек сериала.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги 26-летний Глотов принял участие в 38 матчах, в которых забросил 15 шайб и отдал восемь передач. СКА занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции.

«Слово пацана: Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова вышел в декабре 2023 года. Этот сериал стал главным культурным событием конца 2023 года в России.

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      Андрей Стрельцов
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