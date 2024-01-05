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12:05, 5 января 2024Мир

Индия решила расследовать возможное попадание своих снарядов на Украину

ET: службы безопасности Индии расследуют возможное попадание снарядов на Украину

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Службы безопасности Индии расследуют возможное попадание своих артиллерийских снарядов на Украину. Об этом сообщает The Economic Times (ET) со ссылкой на источники.

Отмечается, что Россия недавно выразила Индии опасения по поводу индийских 155-мм артиллерийских снарядов, которые Украина могла получить через Европу в третьем квартале 2023 года.

При этом Индия не входит в число стран, поставляющих боеприпасы на Украину, поэтому у служб безопасности Индии есть подозрения, что третья сторона, возможно, действующая через Словению или Польшу, отправила боеприпасы Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Ранее официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заверил, что Индия не поставляет артиллерийские снаряды, тем самым опроверг слухи, что ВСУ якобы получили индийские 155-мм артиллерийские снаряды, которые совместимы с самоходными гаубицами AHS Krab, поставляемые Киеву Польшей.

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      Семен Александров
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