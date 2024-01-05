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14:52, 5 января 2024Спорт

Канадского фигуриста обвинили в изнасиловании 11-летней давности

Канадского фигуриста Соренсена обвинили в изнасиловании 11-летней давности

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Канадского фигуриста Николая Соренсена обвинили в изнасиловании, совершенном в апреле 2012 года. Об этом сообщает USA Today.

Жертвой стала 22-летняя фигуристка, которая сейчас работает тренером в США. Женщина, имя которой не называется, предала случай огласке после того, как Соренсен в интервью заявил о безопасности фигуристок в танцах на льду.

«Я не могла поверить словам, исходившим из уст насильника. В тот момент меня осенило, что матери, скорее всего, отправят своих дочерей тренироваться к нему после того, как он завершит спортивную карьеру, и я не могла жить с чувством вины, зная, что никогда не рассказывала об этом», — сказала предполагаемая жертва.

По данным источника, женщина хранила молчание в течение многих лет и никогда не обращалась в полицию или к спортивным чиновникам, потому что боялась, что ее обвинят в клевете, и никто ей не поверит.

Соренсен в начале своей карьеры выступал за Данию, а с сезона-2018/19 стал представлять Канаду. В паре с Лоранс Фурнье-Бодри в прошлом сезоне они стали чемпионами Канады, а на прошлогоднем чемпионате мира заняли пятое место.

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      Илья Костин
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