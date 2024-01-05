Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Андрей Рублёв
Сегодня
13:30 (Мск)
Артюр Фис
Гонконг
СКА
Сегодня
17:00 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Чехия U20
Сегодня
17:00 (Мск)
Финляндия U20
U20 ЧМ-2024|За 3-е место
ЦСКА
Сегодня
17:30 (Мск)
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
США U20
Сегодня
21:30 (Мск)
Швеция U20
U20 ЧМ-2024|Финал
11:25, 5 января 2024Спорт

Лидер РПЛ объявил о покупке игрока сборной Колумбии

«Краснодар» оформил переход 23-летнего полузащитника Кевина Кастаньо

Фото: John David Mercer / Reuters

Лидер Российской Премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» объявил о подписании игрока сборной Колумбии Кевина Кастаньо. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

23-летний опорный полузащитник присоединится к «Краснодару» на зимнем сборе в Дубае, там же он пройдет медобследование и подпишет контракт. Портал Transfermarkt оценивает стоимость колумбийца в четыре миллиона евро.

Кастаньо перешел в российский клуб из мексиканского «Крус Асуля». За полгода в этой команде он провел 15 матчей, в которых отдал одну голевую передачу. На счету полузащитника семь матчей за сборную Колумбии.

Ранее стало известно, что «Краснодар» собирается предложить новый контракт главному тренеру клуба Владимиру Ивичу. Нынешнее соглашение с 46-летним сербом рассчитано до конца 2024 года, но в клубе довольны его работой и хотят сохранить специалиста на более долгий срок. Под руководством Ивича «Краснодар» ушел на зимнюю паузу в чемпионате России на первом месте. По итогам 18 туров южане набрали 38 очков и опережают «Зенит» на два балла.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Костин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Кем мне воевать?» Залужный выступил с эмоциональной речью в Раде и предложил депутатам самим идти на фронт

      Сербские болельщики вывесили баннер в поддержку жителей Белгорода

      Украинский командующий заявил о заканчивающихся боеприпасах для систем ПВО

      Финляндия решила запретить импорт СПГ из России

      Индия решила расследовать возможное попадание своих снарядов на Украину

      В России прокомментировали призыв Залужного к депутатам Рады идти на фронт

      Овечкин не попал в список НХЛ на Матч звезд

      В России зарегистрировали нового кандидата в президенты

      Китай выразил надежду на создание условий для урегулирования кризиса на Украине

      Лидер РПЛ объявил о покупке игрока сборной Колумбии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости