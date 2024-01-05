Лидер РПЛ объявил о покупке игрока сборной Колумбии

«Краснодар» оформил переход 23-летнего полузащитника Кевина Кастаньо

Лидер Российской Премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» объявил о подписании игрока сборной Колумбии Кевина Кастаньо. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

23-летний опорный полузащитник присоединится к «Краснодару» на зимнем сборе в Дубае, там же он пройдет медобследование и подпишет контракт. Портал Transfermarkt оценивает стоимость колумбийца в четыре миллиона евро.

Кастаньо перешел в российский клуб из мексиканского «Крус Асуля». За полгода в этой команде он провел 15 матчей, в которых отдал одну голевую передачу. На счету полузащитника семь матчей за сборную Колумбии.

Ранее стало известно, что «Краснодар» собирается предложить новый контракт главному тренеру клуба Владимиру Ивичу. Нынешнее соглашение с 46-летним сербом рассчитано до конца 2024 года, но в клубе довольны его работой и хотят сохранить специалиста на более долгий срок. Под руководством Ивича «Краснодар» ушел на зимнюю паузу в чемпионате России на первом месте. По итогам 18 туров южане набрали 38 очков и опережают «Зенит» на два балла.