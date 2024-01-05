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14:26, 5 января 2024Бывший СССР

На Украине начали продавать маскировку для защиты от вручения повестки

На Украине начали продавать маски стариков для защиты от вручения повестки

Фото: Thomas Peter / Reuters

Маски стариков для защиты от вручения повестки в военкомат начали продавать на Украине. Об их появлении в ассортименте местных маркетплейсов сообщило украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

Как стало известно, самый бюджетный вариант такой маскировки стоит порядка 800 гривен, что эквивалентно примерно 1 900 рублям. Однако цена самых реалистичных масок достигает 13 600 гривен, что превышает 32 тысячи рублей.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный во время обсуждения закона о мобилизации в Верховной Раде раскритиковал законопроект о мобилизации и призвал депутатов самим идти на фронт. В частности, он выступил против нормы о привлечении в армию заключенных и судимых.

25 декабря правительство Украины внесло в Верховную Раду законопроект о мобилизации, согласно которому повестки будут приходить в том числе гражданам уехавшим за границу. В случае неявки в военкомат военнообязанных временно ограничат в правах.

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      Сергей Истомин
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