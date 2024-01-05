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23:50, 5 января 2024Мир

Над иранской мечетью Джамкаран подняли флаг мести

Tasnim: над иранской мечетью Джамкаран подняли красный флаг мести
СюжетВзрывы в Иране

Фото: WANA / Reuters

Над мечетью Джамкаран в иранском городе Кум подняли красный флаг мести. Об этом сообщило агентство Tasnim.

Это было сделано после теракта 3 января в провинции Керман, в ходе которого террористы «Исламского государства» (ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация) взорвали две бомбы на пути траурного шествия по случаю годовщины гибели иранского генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Количество жертв в результате взрыва достигло 103 человек. В общей сложности ранения получили 284 человека.

Позднее глава МВД Ирана Ахмад Вахиди сообщил о задержании причастных к теракту.

Командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» в составе КСИР генерал Сулеймани попал под авиаудар США в Багбаде 3 января 2020 года. Руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что страна не простит американцам случившееся и обязательно ответит им должным образом. Тогда над Джамкараном также был поднят флаг мести.

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      Марина Совина
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