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16:11, 5 января 2024Мир

В Иране задержали причастных к теракту

Глава МВД Ирана Вахиди сообщил о задержании причастных к теракту в Кермане

Фото: WANA / Reuters

Глава МВД Ирана Ахмад Вахиди сообщил о задержании причастных к теракту в провинции Керман. Его слова приводит агентство IRNA.

«Разведывательные системы смогли найти хорошие зацепки. Задержан ряд лиц, причастных к этому происшествию, информация о них будет позднее объявлена службами безопасности», — сказал он.

Уточняется, что при теракте погибли 89 человек, 12 из них — дети младше 15 лет. В общей сложности ранения получили 284 человека.

Ранее «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация) взяло на себя ответственность за теракт в Иране. До этого Совет безопасности (СБ) ООН осудил террористическую атаку в стране.

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      Анастасия Заикина
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