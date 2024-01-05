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07:03, 5 января 2024Мир

Перечислены возможные к поставке Украине в 2024 году виды оружия

Военный эксперт: в 2024 году Украине могут оставить ATACMS, Taurus и F-16

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В 2024 году Украина, вероятно, получит от Запада американские ракеты ATACMS, немецкие ракеты Taurus и самолеты-истребители F-16. О том, каких поставок вооружения Киеву стоит ожидать в новом году, «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

«Вероятнее всего, [в 2024 году Украине будут переданы] американские ракеты ATACMS, немецкие Taurus и истребители F-16, это уже вопрос решенный. Я так думаю, что обсуждается вопрос поставки из Турции американских танков старых M48 и M60, причем в большом количестве. Также Украине также будет покупать боевые машины пехоты», — сказал эксперт.

Он добавил, что Киев особенно заинтересован в системах противовоздушной обороны, в частности в американском зенитном ракетном комплексе Patriot.

«Также украинцы запросили у французов артиллерийские системы Ceasar, будут идти и американские системы, в том числе те же HIMARS», — заключил Кнутов.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году страна увеличит бюджетные расходы на военно-промышленный комплекс, в том числе на производство оружия. По его словам, средства будут направлены в том числе и на беспилотные летательные аппараты.

«Как на закупку того, что необходимо за границей, так и на украинское производство», — объяснял украинский лидер, подчеркивая, что оборона и безопасность остаются приоритетными направлениями финансирования.

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      Кирилл Садовский
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