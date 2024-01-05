Российский боец в одиночку атаковал позиции ВСУ и попал на видео

«РВ»: российский боец в одиночку атаковал позиции ВСУ у Сватово

Российский боец в одиночку атаковал позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Сватово, уничтожил противника и попал на видео. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

По данным канала, штурмовик Западного военного округа (ЗВО), вооруженный автоматом, подобрался к укрепленным позициям украинских войск на дистанцию броска гранаты, поразил противника, и вскоре после атаки вернулся к своим сослуживцам.

Ранее в сети появился видеоролик, на котором видно, как российский военнослужащий ударом ноги отбросил боеприпас, который сбросили с беспилотника ВСУ. Снаряд сдетонировал на безопасном расстоянии, не причинив вреда бойцам.

