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13:42, 5 января 2024Бывший СССР

Российский боец в одиночку атаковал позиции ВСУ и попал на видео

«РВ»: российский боец в одиночку атаковал позиции ВСУ у Сватово

Российский боец в одиночку атаковал позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Сватово, уничтожил противника и попал на видео. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

По данным канала, штурмовик Западного военного округа (ЗВО), вооруженный автоматом, подобрался к укрепленным позициям украинских войск на дистанцию броска гранаты, поразил противника, и вскоре после атаки вернулся к своим сослуживцам.

Ранее в сети появился видеоролик, на котором видно, как российский военнослужащий ударом ноги отбросил боеприпас, который сбросили с беспилотника ВСУ. Снаряд сдетонировал на безопасном расстоянии, не причинив вреда бойцам.

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      Варвара Кошечкина
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