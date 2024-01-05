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19:00, 5 января 2024Мир

Стало известно о выходе из строя энергокабеля между Эстонией и Финляндией

ERR: Финско-эстонский энергокабель Estlink 1 вышел из строя
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Lehtikuva / Reuters

Финско-эстонский энергокабель Estlink 1 вышел из строя. Об этом пишет ERR со ссылкой на финского оператора электросетей Fingrid.

Как стало известно, поломка произошла утром в пятницу. В Fingrid назвали сбой обычной неисправностью, причины которой сейчас устанавливаются.

Как отмечает ERR, выход Estlink 1 из строя сокращает возможности для передачи электроэнергии между Эстонией и Финляндией, что может спровоцировать разницу на стоимость электричества в странах. Также сообщается, что накануне Fingrid призвал жителей Финляндии экономить электроэнергию в часы пиковой нагрузки.

Ранее стало известно, что в декабре жители Финляндии снизили потребление электричества на 10 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В Fingrid назвали эти цифры отличным результатом. Там отметили, что снижение потребления электроэнергии стало самым значительным с августа.

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      Константин Лысяков
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