Тарасова посчитала, что российскому фигурному катанию не нужны новые турниры

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала идею создания лиги фигурного катания в России. Об этом сообщает Sport24.

«Нам ничего не нужно создавать. Под санкциями никто к нам не будет приезжать. Плохо себе представляю, для чего нужны новые проекты. Лучше хорошо заниматься старым, что мы и делаем», — сказала Тарасова.

С предложением о создании новой лиги фигурного катания в России выступила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова. По ее мнению, турнир должен быть независим от международных федераций.

Ранее Тарасова назвала фигурное катание видом спорта номер один в России. «Футбол — главный вид спорта в нашей стране? С какой стати? Да, его больше всего показывают по телевидению и в принципе транслируют, потому что люди любят футбол, это мировая дисциплина. Но у нас в стране его нет. Поэтому у нас люди любят то, чего нет», — объяснила тренер.

