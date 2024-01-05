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16:02, 5 января 2024Наука и техника

Названа возможная цель сбитой над Черным морем украинской ракеты

Эксперт Дандыкин: сбитая над Черным морем ракета ВСУ целилась в суда флота РФ
СюжетРабота систем ПВО:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Администрация Президента Украины

Сбитая над Черным морем ракета «Нептун» Вооруженных сил Украины (ВСУ) должна была атаковать корабли российского флота, считает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал возможную цель перехваченного российскими силами снаряда.

Думаю, если она противокорабельная, значит, они предполагали ее использовать против какого-то из кораблей Черноморского флота. Но в принципе она может стрелять не только по кораблям, но и по суше

Василий Дандыкинвоенный эксперт

По словам Василия Дандыкина, такие боеприпасы применяются только по очень важным объектам.

«"Нептун" — это противокорабельная ракета. Это доработанная украинцами еще советская ракета. Сейчас аналог этой ракеты — это наша ракета комплекса "Уран". Это дозвуковая ракета, но, как все советские, достаточно серьезное оружие с дальностью более 200 километров. Она уже применялась и применяется украинцами, они поставили ее на вооружение где-то в 2018 году. Но наша противовоздушная оборона приспособилась и сбивает такие ракеты. Таких ракет у них достаточно немного, и они их очень экономно расходуют», — добавил он.

5 января российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили противокорабельную ракету «Нептун» ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России. Ее обнаружили и сбили над северо-западной частью акватории Черного моря.

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      Варвара Кошечкина
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