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06:58, 5 января 2024Наука и техника

Польские танки признали бесполезными для ВСУ

The Atlantic: ВСУ не используют польские танки Т-72 из-за российской артиллерии

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) не стремятся использовать танки Т-72, переданные Польшей. Их оставят для артиллерийской поддержки, написало издание The Atlantic.

Авторы публикации признали польские машины бесполезными для ВСУ и подчеркнули, что их не используют из-за артиллерии России.

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«Украинцы ценят свои танки Т-72 из Польши, и по ходу кампании они решили не использовать их для боевых действий на передовой», — отмечает издание.

Журналисты уточнили, что украинские военные пыталась занять позиции танками, однако выяснилось, что использование техники на этом участке невозможно. Это объясняется наличием противотанковых средств, авиации и артиллерии Вооруженных сил России (ВС РФ).

Ранее глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Запад ответить Москве «предоставлением Киеву ракет большой дальности, которые позволят ему уничтожить стартовые площадки и командные центры».

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      Марина Совина
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